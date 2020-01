Danske Bank palub 2000 töötajal vabatahtlikult lahkuda

Rahapesuskandaalis Danske Bank otsib kokkuhoiukohti ning annab nüüd 2000 inimesele Taanis „võimaluse“ vabatahtlikult lahkuda.

Danske pangakontor Tallinnas. Suuremahuline rahapesu toimus väidetavalt just panga Eesti haru kaudu. Foto: Andras Kralla

Dagens Industri kirjutab, et kokku tahab pank Taanis lahti saada 2000 töötajast. Kokku on neid pangal Taanis 11 000 ja kogu kontsernis 20 000. „Üks osa meie plaanist saada paremaks pangaks näeb ette kulude vähendamist selleks, et me saaksime veel digitaliseeritumaks, lihtsamaks ja efektiivsemaks pangaks,“ ütles Danske personalijuht Anne Knos telekanalile TV2.