Tallink: ohtliku viiruse levik broneeringutes tunda ei anna

Tallinki reisilaev. Foto: Liis Treimann

Aasia turistide osakaal on hetkel väike ning broneeringuid viiruse levik mõjutanud ei ole, ütles Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link Äripäevale.

Maailmas seni 25 inimese elu võtnud koronaviirus on sellegipoolest ettevõtte kõrgendatud tähelepanu all ning infot ja nõuandeid on selle nädala alguses jagatud laevameeskondadele ja hotellipersonalile. „Oleme suurendanud ka hügieeninõudeid, mis on võimalike viiruste leviku tõkestamisel ettevõttes tavapärane protsess,“ ütles Link. Lisaks hoiavad laevameedikud ja töötajad võimalikel haigusjuhtudel silma peal.