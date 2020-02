Hiina gripilaadse koroonaviiruse puhang on aktsiaturgudele üle maailma ärevust toonud. Foto: Andy Rain/European Press Agency

USAs avastati teine Hiina koronaviiruse juhtum

USA tervishoiutöötajad fikseerisid reedel teise Hiina koroonaviirusesse nakatunud patsiendi ning lisaks uuritakse veel 63 patsiendi olukorda, vahendab CNBC. Uudis viis päeva plussis alustanud aktsiaturu miinusesse.

Teise koroonaviirusega patsiendi näol on tegemist Chicagos elava naisega, kes saabus äsja tagasi Hiina Wuhani linnast, mida võib pidada antud viiruse koldeks. USA tervishoiuametnikud teatasid, et tegemist on 60-eluaastates naisega, kes reisis Hiinasse detsembri lõpus ning hakkas viiruse sümptomeid tundma eelmisel nädalal, kui ta jõudis Ameerikasse tagasi.