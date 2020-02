Pro Kapital sai kolme miljoni eest ehituslepingu

Pro Kapital hakkab Tondile ehitama 3,5 miljoni eest uut eluhoonet. Foto: Liis Treimann

Pro Kapitali kontserni kuuluvad tütarettevõtted sõlmisid lepingu Tondile, Kristiine Citysse hoone ja parkla ehitamiseks, teatas ettevõte.

Hoone ehitusmaksumuseks on ettevõtte sõnul ligi 3,5 miljonit eurot koos käibemaksuga ning valmimisajaks on prognoositud 2021. aasta kevadet. 39-st korterist 30 on juba broneeritud.