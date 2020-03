Börsid ja nafta asusid peale karmi languspäeva taastuma

Peale eilset Euroopa ja USA indeksite suurt kukkumist alustasid Aasia börsid päeva ettevaatlikult rohelises.

Tankla Foto: LIIS TREIMANN

Aasia Dow indeks kerkis 1%, Hongkongi Hang Sengi indeks 1,7%, Shanghai börs 1,5% ning Jaapani börs 0,8%. Investorid ootavad ühelt poolt koroonakriisiga võitlemiseks majandusstiimuleid. Nii prognoosib Bloomberg, et neljapäeval toimuval Euroopa Keskpanga kohtumisel on kõne all ka rahapoliitika järjekordne lõdvendamine.