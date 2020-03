Trump kuulutas USAs välja eriolukorra

Ühendriikide president Donald Trump. Foto: Reuters/Scanpix

USA president Donald Trump kuulutas riigis koroonaviiruse leviku tõttu välja eriolukorra, vahendab Reuters.

Koroonaviiruse levik on viimastel päevadel kiirenenud ning inimeste igapäevaelu on tugevasti mõjutatud. Valitsused üle maailma on kasutusele võtnud abinõusid viiruse leviku takistamiseks. Aina rohkem suletakse koole ja ettevõtteid ning kehtestatud on ka reisipiirangud.