"Nad on kohutava käki kokku keeranud"

Kauplemine Wall Streetil peatati kohe pärast avamist, kuna aktsiad kukkusid 7% hoolimata föderaalreservi järjekordsest intressikärpest. Investorite arvates on keskpank paanikas ja ei tea enam, mida teeb. Kukkusid ka Balti börsid. Foto: AFP /Scanpix

Ükski keskpankade meede ei suuda enam turge kukkumast takistada ja börsikrahhist ärritunud investoritel ja analüütikutel ei tule puudu sõnadest, millega keskpankade poolt kokku keeratud käkki iseloomustada.

Aktsiakauplejad ja analüütikud ütlevad kui kooris, et USA keskpank Fed on kogu jamas süüdi. "Fed on paanikas. Alles kuu aega tagasi olid USA aktsiaturu indeksid ajaloo kõrgeimatel tasemetel ja praeguseks on keskpank ära kasutanud nii kõik oma tavalised kui ka ebatavalised tööriistad. Just see on asi, mis turge kõige rohkem hirmutab," lajatas JonesTradingù juhtivstrateeg Michael O’Rourke Bloombergi uudistes, võttes sellega kokku enamuse arvamuse.