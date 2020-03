Kriis nagu 20 aastat tagasi: majanduslangust enam peatada ei saa

USA panga analüütikud usuvad, et kriis tuleb hullem kui 2001. aastal, aga mitte nii halb kui viimane finantskriis.

Eesti-Soome gaasiühendus. Soome kardab võimsat majanduslangust. Foto: Liis Treimann

Morgan Stanley majandusanalüütikute hinnangul on tänavu oodata vaid 0,9% majanduskasvu, vahendab Bloomberg. See on veel kehvem kui 2001. aasta majanduskriisi ajal, aga siiski oluliselt parem kui 0,5% suurune majanduse kahanemine 2009. aasta finantskriisi aegadel.