Tallinna börs alustas päeva positiivselt

Tallinna börs. Foto: LIIS TREIMANN

Tallinna börsil on kauplemispäev alanud positiivselt ning langenud on vaid kaks aktsiat. Tõusjaid on aga kaheksa ning samal tasemel kaupleb kuus aktsiat.

Tallinna börsil algas kauplemispäev täna küllaltki rahulikult. OMX Tallinn börsiindeks on kallinenud 0,05 protsenti, 1156,3 punktini. Balti börsiindeks on tõusnud aga 0,12 protsenti, 897,6 punktini.