Toomas Luman ostis enam kui miljoni eest Nordeconi aktsiaid

Toomas Luman. Foto: Raul Mee, Andres Haabu

Finantsinspektsiooni täna avaldatud andmetest selgub, et Toomas Lumani ettevõte AS Nordic Contractors on ostnud miljon Nordeconi aktsiat.

Iga aktsia hinnaks kujunes 1,05 eurot ning tehing sooritati börsiväliselt 20. mail. Samal päeval tõusis Nordeconi aktsia 0,5 protsenti ja sulgus 0,965 euro tasemel. See tähendab, et Nordeconi suuromanik ja nõukogu esimees Toomas Luman maksis aktsiate eest ligi 10 protsenti preemiat.