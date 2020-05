Investorid näevad Eesti riigivõlakirju turvasadamana

Kawe Kapitali partneri Kristjan Hänni sõnul on Eesti võlakiri finantsturul siiski nišitoode. Foto: Raul Mee

Eesti valitsus alustab võlakirjaemissiooniga, mille maht on vähemalt üks miljard eurot ning võlakirjade tähtaeg kümme aastat. Eksperdid usuvad, et huvi Eesti riigivõlakirjade vastu on suur ning investorite jaoks on tegu turvalise investeeringuga.

Turvaline investeering tähendab aga madalat intressi. Ei oleks üllatav, kui võlakirjade intress tuleb 0 protsendile väga lähedal. Meist kehvema krediidireitinguga Läti 10aastaste võlakirjade tootlus on näiteks 0,2 protsenti.