Käest lastud võimalus: mitukümmend protsenti saamata tootlust

Nagu kõik reisifirmad, loodab ja Novaturas, et inimesed taas reisima hakkavad. Foto: Judita Grigelytė

Üks, mida koroonakriisis omal nahal läbi valu õppisin, on see, et vahel tuleb ujuda vastuvoolu ning osta aktsiaid, millesse keegi teine parasjagu ei usu – just selle põhimõtte eiramine maksis mulle kiire, paari päeva jooksul toimunud ja lausa mõnekümneprotsendilise rikastumisvõimaluse.

Jutt käib Novaturase aktsiast, mis turismisektori esindajana Balti börsil koroonakriisi tõttu kõige suurema põlu alla sattus. Kui veel veebruari algul olid investorid Novaturase aktsia eest valmis välja käima 4,4 eurot, siis kriisi kõige sügavamas põhjas kukkus selle hind poole võrra – üle 2,1 euro keegi reisifirma aktsia eest enam välja käia ei julgenud. Täna maksab Novaturase aktsia 2,6 euro kanti ning vahepeal flirtis see isegi 3eurose hinnatasemega.