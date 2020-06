Aeg võtta vastutus ja lõpetada tarbimisorgia

Investor Tauri Alase sõnul saab iga väikeinvestor aidata ettevõtetel järgmist sammu astuda. Foto: Raul Mee

Eesti ettevõtete juurdepääs kapitalile on viimasel ajal olnud problemaatiline. Rahapesuskandaalid ja pangandusturu konsolideerumine on muutnud konkurentsidünaamikat, mistõttu on õige aeg küsida, kuidas kohalikud väikeinvestorid saavad aidata ettevõtetel arengus järgmist sammu teha.

Ülikooli majandustundides õpetatakse esimese asjana konkurentsi olulisust. Ikka on parem, kui leiba küpsetab ühe asemel mitu pagarikoda, sest siis on üksiku pagarikoja toimimisega seotud riskid paremini maandatud. Lihtsamalt öeldes: kui üks läheb pankrotti või viib tootmise mujale, siis pole hullu – meil ju on neid veel! Ettevõtja seisukohast oleks muidugi targem tegutseda üksinda, sest siis võib küsida head hinda ja pole põhjust karta, et tööd vähe oleks.