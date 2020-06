Tesla aktsia püüab uusi rekordeid

Tesla aktsia on viimase aastaga enam kui neljakordistunud. Foto: Reuters/Scanpix

Tesla aktsia tõusis esmaspäeval uue rekordini, eelkõige on autotootja aktsia kasu saanud investorite riskijanu kasvust ja nõudluse taastumisest Hiinas, vahendab MarketWatch.

Tesla aktsia on täna tõusnud 5,8 protsenti, 936 dollarini. Tegemist on kõrgeima tasemega alates 19. veebruarist. Kui aktsia sulgub päeva lõpus 917 dollarist kõrgemal, on tegemist kõigi aegade rekordiga.