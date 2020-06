Wolt tahab lähiaastail börsile

Liis Ristal. Foto: Liis Treimann

Toidukullerettevõtte Wolt Baltikumi haru juht Liis Ristal ütles ERRile, et lähemate aastate jooksul võiks ettevõte börsile minna.

Ristal vastas ajakirjaniku küsimusele, kas börsileminek võiks juhtuda lähema kolme aasta perspektiivis: "No loodame jah. Meil on see nali siin omavahel, et ette 40. eluaastat peaks börsile minema."