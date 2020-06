USA tööturg ja majandus vinduvad hoolimata ettevõtete taasavamisest

Järjekorrad töötukassa ukse taga linnakeses Kentucky osariigis, et anda sisse töötushüvitise taotlus. Foto: AFP /Scanpix

Osad peale seisakut taasavatud USA ettevõtted palkavad inimesi, teised ettevõtted aga hoopis koondavad, nii on töötuhüvitiste taotlejate arv küll pisut vähenenud, kuid see näitab et tööturu taastumine võib võtta aastaid, kirjutab Reuters

Töötushüvitiste taotlusi esitanud ameeriklaste arv vähenes eelmisel nädalal varasemaga võrreldes vaid pisut, kuna teine koondamiste laine kompenseeris osaliselt uuesti avatud ettevõtete palkamist.