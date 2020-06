Nasdaq meelitab Euroopa ravimiettevõtteid

Hispaania ravimiettevõte Pharma Mar plaanib noteerimist New Yorgi Nasdaqi turul, kasutades ära investorite suurenenud huvi tervisehoiusektori vastu koroonakriisi tõttu. Praegu testib ettevõte ühte koroonaviiruse ravimit.

Noteerimisplaan tuleb mitu nädalat pärast seda, kui ettevõte alustas uuringuid vähiravimiga Aplidin COVID-19 patsientidega. „Esialgsed testid on ülimalt julgustavad, kuigi valim on endiselt liiga väike, et olla statistiliselt märkimisväärne,“ ütles ettevõtte juht Jose Maria Fernandez Sousa-Faro Reutersile.