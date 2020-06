Tallinki juht: meil pole õigust aktsiaid tagasi osta

Tallink Grupi juhi Paavo Nõgene sõnul pole neil õigust enne KredExi laenulepingu lõppemist aktsiaid tagasi osta. Foto: Andras Kralla

Tallink Grupi juht Paavo Nõgene kinnitas Äripäevale, et kuigi aktsionäride üldkoosolekult plaanitakse küsida luba aktsiate tagasiostuks, siis praegu neil sellist plaani ega õigust ei ole.

Nõgene kinnitusel on Tallinkil selline volitus olnud ka eelmisel viiel aastal. "Kuna volitus lõpeb käesoleva aastaga, siis küsime üldkoosolekult uue volituse, juhuks kui seda peaks järgneva viie aasta jooksul vaja minema," viitas Nõgene sellele, et tegemist on pigem protseduurilise küsimusega.