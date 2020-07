Tippinvestor: investeeringul raiuti nullid tagant ära, see oli valus kogemus

Indrek Naur täna Investeerimisfestivalil esinemas. Foto: Raul Mee, fotograaf

Investor Indrek Naur pidi oma investeerimiskarjääri alguses mitu korda nägema, kuidas kontol rahasummade tagant nullid ära kaovad, kuid tegi siis olulise muudatuse ja saavutas edu.

"Vanasti oli nii, et tegin ja nutsin. Nüüd on nii, et kui teen, siis ei nuta," rääkis ta täna õhtul Investeerimisfestivali publikule.