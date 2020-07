LHV soovitab Silvanot osta, aga kärpis hinnasihti

LHV andis Silvano Fashion Groupile ostusoovituse, aga kärpis siiski hinnasihti. Foto: Veiko Tõkman

LHV andis Silvano Fashion Groupi aktsiale ostusoovituse ja märkis ettevõtte õiglase hinna väärtuse 1,9-2,1 euro juurde, langetades seda varasemalt tasemelt.

Arvestades, et kasumiväljavaade võtmeturgudel on kasin, on pank korrigeerinud oma prognoose allapoole ja muutnud selle põhjal ka oma õiglase väärtuse vahemiku endiselt 2,20–2,40 eurolt 1,90–2,10 eurole.