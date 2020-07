Swedbank määras ametisse uue Balti panganduse juhi

: Swedbank pangakontor Liivalaia tänaval : EESTI: 01APR20Pildil on Swedbank pangakontor Liivalaia tänaval.lt/: Foto: Liis Treimann Foto: Liis Treimann

Swedbanki uueks Balti panganduse juhiks saab alates 2017. aastast Balti äride finantsjuhina töötanud Jon Lidefelt, teatas pangagrupp.

Balti panganduse juhi ametikohuseid on Lidefelt täitnud alates aasta algusest. Finantsjuhina on ta konsultandina töötanud Eestis, Lätis ja Leedus. Lisaks on Lidefelt täitnud erinevaid juhipositsioone panga riskijuhtimise positsioonides.