Moderna on jõudmas lähedale koroonaviiruse vaktsiinile

Moderna testib koroonaviiruse vaktsiini, mis on seni edukaid tulemusi andnud. Foto: Reuters/Scanpix

Ravimifirma Moderna teatas, et nende koroonaviiruse vaktsiini kandidaat kutsus esile inimestes tugeva immuunsüsteemi reaktsiooni ning uuring liigub juba juulis otsustavale testimisele, vahendab MarketWatch.

Uuringu tulemused avaldati The New England Journal of Medicine ajakirjas. Selgus, et vaktsiin tekitas oodatud reaktsiooni kõigis 45 inimeses, kelle peal seda testiti. Lisaks sellele on vaktsiin nende sõnul üldiselt turvaline ja keha tolereerib seda hästi, ütles ettevõte.