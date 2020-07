Walt Disney vähendas Facebookilt ostetavat reklaamimahtu

Walt Disney vähendas Facebookist tellitava reklaami mahtu. Foto: EPA

Ajal, mil mitmed suurfirmad boikoteerivad Facebooki, otsustas ka Walt Disney oma reklaamimahtusid sotsiaalmeedia platvormil vähendada.

Disney reklaamimahud Facebookis on võrreldes teistega niivõrd suured, et selle aasta esimeses pooles olid platvormil suurim reklaamiostja. Nüüd aga otsustati sarnaselt sadade teiste ettevõtetega, mille seas on ka näiteks Unilever, Starbucks, Ford ja Verizon, oma kulutusi Facebookis tellitavale reklaamile alla tõmmata.