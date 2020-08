Inflatsioonihirm tõstis kulla hinna 2000 dollarini

Inflatsioonihirm tõstis kulla hinna 2000 dollarini Foto: Reuters/Scanpix

Kulla hind ületas 2000 dollari piiri untsi eest, põhjuseks maailmas süveneva rahatrüki tõttu leviv inflatsioonihirm.

Kulla hind on ainuüksi sel aastal kallinenud pea kolmandiku ehk 32 protsenti. Seda seetõttu, et koroonaviiruse tõttu on valitsused, sh ainuüksi USA valitsus asunud oma majandusi toetama triljonitesse dollaritesse ulatuvate abipakettidega.