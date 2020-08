TikToki juht lahkub ametist

Maikuust TikToki vedanud Kevin Mayer töötas enne Disneys strateegiajuhina. Foto: Scanpix

Viimastel nädalatel skandaali sattunud sotsiaalmeediaäpi TikTok juht Kevin Mayer teatas, et lahkub ametist, vahendavad Financial Times ja The Verge.

Mayer teatas töötajatele oma otsusest töölt lahkuda e-kirja teel. Mayer tõdes kirjas, et viimastel nädalatel on poliitiline keskkond märkimisväärselt muutunud ning seetõttu on ta teinud põhjalikku refleksiooni, mida ettevõtte ümberstruktureerimine tähendab ning mida see omakorda toob kaasa talle ettevõtte juhina. Selle kõige taustal on ta otsustanud ametist lahkuda. Mayer liitus TikTokiga alles tänavu mais.