Miljardär George Soros ostaks just neid dividendiaktsiaid

Miljardär George Soros jagas aktsiavihjeid. Foto: EPA

Kui investeerimine on põnev ning Sul on seejuures lõbus, siis Sa tõenäoliselt ei teeni raha, hea investeering on igav.

Just nii arvab miljardär George Soros. Nii on ta ostnud ainult väärtpabereid, mille dividenditootlus on vähemalt 4,5 protsenti ning kasvupotentsiaal seejuures minimaalselt 15 protsenti.