Aasia ja Baltikumi aktsiad tõusuteel

Investor Kuala Lumpuri börsil. Foto: Reuters/Scanpix

Aasia aktsiaturud lõpetasid teisipäevase kauplemispäeva tõusuga. Euroopas on börsipäev alanud aga langusega, vahendab Reuters.

Euroopa aktsiaturge koondav Stoxx 600 indeks on langenud 0,1 protsenti, 367,6 punktini. Üllatuslikult on kõige paremini läinud Suurbritannia aktsiatel, mis on kallinenud 0,6 protsenti. Nimelt kardetakse, et Briti peaminister Boris Johnson võib leppe Euroopa Liiduga üldse sõlmimata jätta.