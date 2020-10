Telia grupp müüs maha maailma suurima telekomivõrgu

Telia grupi juht Allison Kirkby Foto: Reuters/Scanpix

Rootsi Telia on müünud maha maailma suurima rahvusvahelise telekomivõrgu kohalikele pensionifondidele pea 1 miljardi euro eest, kirjutab Financial Times.

Seniste äride müümine on olnud Telia jaoks viimase viie aasta trend. Müüdud on rahvusvahelised ärid, mis varem ulatusid alates Türgist kuni Mount Everesti 5000 meetri kõrgusel oleva baaslaagrini. Müügid said alguse, kui varasema laienemise panid kahtluse alla madal tootlus ning ligi 1 miljardi dollari suurune trahv Usbekistanist seoses altkäemaksu kahtlusega.