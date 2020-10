Grindeks tegi aktsionäridele ettepaneku börsilt lahkumiseks

Grindeksi ravimitootmine. Foto: Reuters/Scanpix

Läti ravimitootja Grindeks teatas börsiteate vahendusel, et novembri keskel toimuval aktsionäride koosolekul hääletatakse ettevõtte börsilt äraviimise üle.

Ettevõte kirjutas, et 12. novembril toimuval koosolekul on üks päevakorrapunkt ning see on Grindeksi börsilt äraviimine. Täiendavat infot selle kohta, miks see hääletus korraldatakse ja milline protsess potentsiaalselt välja näeb, hakkab ettevõte jagama oktoobri lõpus.