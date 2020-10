Pangad ootavad pingsalt riigikohtu pensionireformi otsust

Swedbank investeerimisfondid ASi juhatuse esimees Kristjan Tamla. Foto: Dmitri Kotjuh

Täna otsustab riigikohus, kas riigikogus aasta alguses vastu võetud pensionireform on põhiseadusevastane või mitte. Kuigi enamik pankasid teemat enne otsust kommenteerida ei söandanud, ütles Swedbank, et nemad on võimalikeks muudatusteks hästi ette valmistatud.

Riigikogu võttis jaanuari lõpus vastu pensionireformi seaduse, mille kohaselt sooviti muuta sambaga liitumine või sealt väljaastumine vabatahtlikuks. Samuti oleks võimalus kogu sambasse võetud raha korraga välja võtta.