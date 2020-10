SEB kasum kahanes veerandi võrra

SEB Eesti hoone. Foto: Liis Treimann

SEB pangagrupi kasum on tänavu langenud veerandi võrra, Eesti äril on läinud aga veidi paremini ning koroonakriisi mõju on oodatust leebem.

SEB Eesti laenuportfell kasvas kolmanda kvartali lõpuks 5,4 protsenti ning hoiused suurenesid aastases võrdluses 9,1 protsenti. Laenude kasv oli mullusega võrreldes ligi kaks korda aeglasem, samas on hoiuste kasv jäänud samale tasemele.