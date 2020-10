Inteli tulemused panid aktsia järsult langema

Personaalarvutite äris läks Intelil hästi, aga kasumimarginaalid olid kokkuvõttes languses. Foto: Reuters/Scanpix

Intel teatas eile, et ettevõtte marginaalid langesid järsult, sest kliendid ostsid odavamaid sülearvuteid ning valitsused investeerisid andmekeskustesse vähem raha. Aktsia langes enam kui 10 protsenti, vahendab Reuters.

Intel, kes on personaalarvutitele ja andmekeskustele mõeldud kiipide turul juhtiv jõud, on hädas ka viivitustega tootmisprotsessis. Juulis teatas ettevõte, et järgmise generatsiooni kiibitootmise tehnoloogia on ajakavast kuus kuud maas.