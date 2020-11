Analüüsimaja näeb Šiauliu panga aktsial tublisti tõusuruumi

Leedu panga aktsiad on analüüsimaja hinnangul alahinnatud. Foto: Business News/Scanpix

Analüüsimaja Enlight Researchi teatel ületasid Leedu panga kolmanda kvartali tulemused ootuseid ning investorid hinnastavad panga aktsiat liialt negatiivselt. Analüüsi järgi võib aktsial olla kuni 65% tõusuruumi.

Analüüsimaja sõnul pidasid Šiauliu bankase äritulemused vaatamata keerulisele turuolukorrale hästi vastu ning lõid analüüsimaja prognoose. Põhitegevustes on kasv aeglustunud, kuid see on siiski olemas, ning laenuallahindluste hulk oli kolmandas kvartalis oluliselt langenud, kirjutab Enlight Research.