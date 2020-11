Lahendus optsioone jagavatele ettevõtetele: osad Funderbeami müügile

Funderbeam Listing proovib juht Kaidi Ruusalepa sõnul lahendada eelkõige kasvuettevõtete probleeme, mis osalusoptsioonide jagamisega tekkida võivad. Foto: Raul Mee

Investeerimisplatvorm Funderbeam tõi turule toote nimega Listing, millega sihib muu hulgas suuri iduettevõtteid, kes on oma töötajatele osalusoptsioone jaganud.

“Võtame mõned Eesti suuremad ettevõtted, kus on palju osanikke ja kus töötajatele on jagatud osalus. Alati tekib küsimus, et keegi tahab müüa ja keegi juurde osta. See on finantsjuhtidele paras peavalu,” rääkis Funderbeami juht Kaidi Ruusalepp probleemist, mida uus toode lahendada proovib.