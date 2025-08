Tagasi 02.08.25, 18:45 Helsingis pole terve aasta jooksul juhtunud ühtegi liiklussurma Soome pealinnas Helsingi ei ole registreeritud aastal jooksul ühtegi liiklussurmaga lõppenud õnnetust, linn peab peamiseks teguriks vähendatud kiiruspiiranguid.

Foto: IMAGO/Scanpix

Kuigi liiklussurmade arv on kogu Euroopa Liidus langustrendis – 2024. aastal vähenes see 3 protsenti –, on traagiliste tagajärgedega õnnetused linnades endiselt sagedased. Seetõttu on terve aasta ilma ühegi surmaga lõppenud liiklusõnnetuseta erakordne saavutus, vahendab Politico.