Euroopa aktsiaturud täna tõusuteel

Madridi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud on täna tõusuteel, sest tooraine- ja jaemüügisektori aktsiad kallinesid ning mure koroonaviiruse pärast jäi täna tahaplaanile, vahendab Reuters.

Üleeuroopaline aktsiaindeks Stoxx 600 on täna tõusnud 0,6 protsenti, 390 punktini. Selle nädala alguses jõudis indeks viimase kaheksa kuu kõrgeimale tasemele. Paremini on täna läinud Itaalia ja Hispaania aktsiaturgudel, mis on kerkinud vastavalt 0,9 ja 0,8 protsenti.