Karotam EfTENi tehingust: tore, et teised ka hooldekodude vastu huvi tunnevad

Baltic Horizon juhatuse esimees Tarmo Karotam. Foto: Andras Kralla

Asjaolu, et EfTEN jõudis Baltic Horizonist hooldekodudesse investeerimisel ette, viimast ei morjenda. “Tore näha, et segment on ka teiste jaoks atraktiivne,” kommenteeris Baltic Horizoni juht Tarmo Karotam.

Täna ilmus uudis, et EfTENi kinnisvarafond ostis 6,2 miljoni euro eest hooldekodu kinnistu. Tegemist on esimese hooldekoduga fondi portfellis. “Meil on hea meel, et teeme oma esimese tehingu pansionaadiga, mis on uhiuus ja asub suurepärases kohas Tallinna ja ümbruskonna klientide jaoks,” ütles EfTEN Real Estate Fund III juhatuse liige Viljar Arakas.