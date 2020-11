Nafta tõusis kuue kuu tippu

Nafta puurtorn Põhjameres. Foto: Reuters/Scanpix

Nafta hind tõusis täna kõrgeima tasemeni alates märtsist, sest koroonaviiruse vaktsiini kohta on tulnud täiendavalt positiivseid uudiseid ning USA presidendiks valitud Joe Biden on Valge Maja ülevõtmiseks rohelise tule saanud, vahendab Reuters.

AstraZeneca teatas esmaspäeval, et nende koroonavaktsiin oli uuringutes 70 protsenti efektiivne ning võib ka olla kuni 90 protsenti efektiivne. See on juba kolmas vaktsiin, millel on koroonaviiruse vastu niivõrd kõrge efektiivsus.