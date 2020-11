Miks kütusehinnad Eesti tanklates jälle tõusevad?

Alexela juhatuse liige Alan Vaht. Foto: Raul Mee

Kütusehinnad Eesti tanklates jälle kasvavad ning Alexela juhatuse liige Alan Vaht toob sellele kaks suurt põhjust.

Diislikütuse hind on Eesti tanklates tõusnud. Alan Vaht ütles, et esiteks on kütuse maailmaturuhinnad tõusnud, sest viimastel nädalatel on ilmunud koroonaviiruse vaktsiini kohta positiivseid uudiseid. Teiseks on turgudel ootus, et järgmisel nädalal toimuval OPECi kohtumisel võidakse seniseid naftakärpeid alates uuest aastast 3–6 kuu võrra pikendada.