Musk töötajatele: kui kaotame investorite usalduse, kukub aktsia hind kolinal

Tesla tegevjuht Elon Musk. Foto: Reuters/Scanpix

Tesla tegevjuht Elon Musk hoiatas oma töötajaid, et viimased hoiaksid kulud kontrolli all ja ettevõte säilitaks kasumlikkuse. Vastasel juhul saabub Tesla aktsia krahh, lisas ta.

Elektreki ja CNBCni jõudnud ettevõttesisesest meilivahetusest selgus, et Muski hinnangul on Tesla kasumlikkus praegu 1 protsendi juures väike ja investorite ootused Teslale on väga suured.