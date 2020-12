Nordecon müüs ligi 4 miljoni euro eest osaluse tee-ehitusfirmas

Nordecon. Foto: Raul Mee

Ehitusfirma Nordecon teatas, et müüs ligi 10 miljoni euro suuruse käibega ettevõttes oma osaluse, selgub börsiteatest.

Nordeconi tütarettevõte AS Tariston sõlmis ettevõttega OÜ Tõrvatilk lepingu Taristoni omanduses oleva 49protsendilise osaluse võõrandamiseks Pigipada OÜ-s. Osaluse võõrandamise eesmärk on Nordeconi sõnul lahendada ettevõtte omandisuhe ning võõrandada see Taristoni jaoks kasumlikel tingimustel.