Facebook seisab kohtus silmitsi enda monopoli lammutamisega

Facebooki tegevjuht Mark Zuckerberg ei usu, et ta kohtus kaotajaks jääb. Foto: CP/Reuters

Facebook võib olla sunnitud müüma enda omandis olevad väärtuslikud rakendused WhatsApp ja Instagram, kuna ta on rikkunud konkurentsitingimusi, vahendab The Wall Street Journal. Ettevõtte juht aga seda ei usu, ja arvab, et saavutab kohtus võidu.

USA Föderaalne Kaubanduskomisjon ja 46 USA osariiki kaebasid kolmapäeval Facebook Inc. kohtusse, süüdistades sotsiaalmeedia hiiglast väikeste idufirmade ostmises ja nende külmutamises konkurentsi lämmatamiseks.