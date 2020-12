Rohelises börsid ennustavad Euroopasse tõusupäeva

Börsidel on tulemas väga positiivne päev tänu stiimulpaketi allkirjastamisele. Foto: AP/Scanpix

Enamik Aasia börse tõusid teisipäeval koos USA ja Euroopa futuuridega pärast seda, kui Ühendriikide president Donald Trumpi allkirjastas 2,3 triljoni dollari suuruse viiruse leevendamise seaduseelnõu.

Aasia Dow on hommikul tõusnud 1,47%, Nikkei on plusspoole peal tervelt 2,75%. Shanghai on ainukesena miinuses 0,35%.