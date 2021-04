Swedbanki dividendiootused kevadeks

Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juht Marek Randma ootab börsiettevõtetelt kevadel mõnevõrra väiksemaid dividende, kuid head tootlust pakkuvaid ettevõtteid on küll. Foto: Liis Treimann

Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juht Marek Randma avaldas "Investor Toomase tunnis" nende ootused kevadisteks dividendimakseteks.

Baltikumis on mitu aastat väga kõrgeid dividende makstud, keskmiselt jääb tootlus 5–6% juurde. Randma sõnas, et arvestades eelmist aastat, ootavad nad rahavoogude langust ning kuna aktsiahinnad on kõrgemad, siis on paratamatult oodata ka väiksemat dividenditootlust võrreldes varasemate maksetega.