Pro Kapitali tütarfirma sõlmis 20 miljoni eurose ehituslepingu

Kristiine City Tondi kvartali kortermajade arendus. Foto: Liis Treimann

Pro Kapitali tütarfirma sõlmis 20 miljoni eurose lepingu Kristiine Citysse kolme hoonekompleksi rajamiseks.

AS Pro Kapital Grupi kontserni kuuluv ettevõte OÜ Marsi Elu ja Oma Ehitaja AS sõlmisid täna lepingu Tondils asuvasse Kristiine Citysse kolme viiekordse hoonekompleksi ehitamiseks, mida nimetatakse ka Kindrali majadeks. Lepingu kogumaksumus on koos käibemaksuga 20 miljonit eurot.