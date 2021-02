Tesla investeeris bitcoini 1,5 miljardit dollarit

Tesla investeeris bitcoini suure summa. Foto: Reuters/Scanpix

Bitcoin tõusis päeva keskel järsult ja jõudis uue rekordini, sest Tesla teatas, et on krüptorahasse investeerinud 1,5 miljardit dollarit, vahendab Bloomberg.

Sellega sai Teslast suurim ettevõte, mis on bitcoini panustanud ja seda toetanud. Bitcoini hind on täna tõusnud 17 protsenti, 44 212 dollarini. Tesla teatas ka, et hakkab aktsepteerima bitcoini maksevahendina elektriautode ostmisel.