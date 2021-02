Sendiaktsiad teevad sotsiaalmeedia tõukel marulist sõitu

Maakler NYSE börsipõrandal. Foto: AP/Scanpix

Sotsiaalmeedia ässitusel tekkinud kauplemispöörised sendiaktsiates on veebruaris võtnud kaks korda suuremad mõõtmed kui jaanuaris.

Kui detsembris kaubeldi USA aktsiaturgudel läbi üks triljon suurte börside välist aktsiat (OTC: over the counter, pink sheets) ning jaanuaris oli kauplemismaht detsembriga sarnasel tasemel, siis veebruaris on kauplemismaht veel kaks korda tõusnud.