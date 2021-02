Esimesed pensioni väljavõtjad on raha kontole saanud

Pensionireformi esimesed väljamaksed jõuavad inimeste kontodele. Foto: Liis Treimann

Pensioniealised ja puuduva töövõimega inimesed on sel nädalal esimesed, kelle kontodele jõuavad jõustunud pensionireformiga esimesed ühekordsed pensioni väljamaksed. Teised peavad väljamakset ootama septembrini.

Ühekordne väljamakse on mõeldud inimestele, kes on kas pensioniealised, 100% töövõimetusega või kel on pensionieani jäänud vähem kui viis aastat, selgitas Pensionikeskus. Ühekordne väljamakse toimub avalduse esitamisele järgneval kalendrikuul, 16.–20. kuupäevadel. Ehk kes teevad ühekordse väljamakse avalduse veebruaris, saavad raha kontole märtsis.