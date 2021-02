Gundlach: bitcoin tundub olevat parem kui kuld

DoubleLine Capitali juht Jeffrey Gundlach. Foto: Reuters/Scanpix

DoubleLine Capitali juht ja pikalt kulla hinna tõusu uskunud Jeffrey Gundlach on oma meelt muutnud ning pakub, et bitcoin võib olla praegu kullast praegu parem investeering, vahendab Bloomberg.

Gundlach kirjutas Twitteris, et ta on juba pikalt panustanud kulla hinna tõusule ning dollari odavnemisele. Nüüd on ta mõlema suhtes aga neutraalne. “Bitcoin võib olla hoopis stimuleerimisvara,” ütles ta, viidates sellega keskpankade rahatrükile ja valitsuste stimuleerimisele. Selles keskkonnas on bitcoinil läinud tunduvalt paremini kui kullal.