Investorite TOP: väljalangenud leiavad paremat tootlust välisbörsil

Investor Lembit Talpsepp leiab, et hetkel on aktsiad ülehinnatud ning otsib kasvu naabrite juurest. Foto: Andras Kralla

Tänavu investorite TOPi esisajast välja langenud investorid leiavad, et aktsiaturg on ülehinnatud ning suurem lootus head tootlust saada on välisturul.

Investor Ado Sepa langes edetabelis esisajast välja, 161. kohale. Sepa sõnul vähendas ta oma portfelli Tallinna börsil, sest näeb suuremat kasvu välismaal. Tema meelest ei olnud kodubörsil hea aasta ning kuigi ta jäi oma portfelliga tervikuna plussi, siis peamiselt just tänu välisaktsiate tootlusele.